Хиромант объяснила, как предугадать счастливый брак по руке

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Линия брака, которая располагается на ребре ладони чуть ниже мизинца, может рассказать многое о перспективах на любовном фронте. Об этом Москве 24 рассказала хиромант Татьяна Чурон.

По ее словам, если эта линия четкая, глубокая, идет горизонтально, то человек, скорее всего, проживет счастливую жизнь с одним партнером. Брак будет прочным, без измен и существенных разногласий.

Чурон также добавила, что анализировать нужно обе ладони. "Если вы правша, то правая ладонь отвечает за настоящее и за изменения произошедшие. А левая – за то, что даровано судьбой. Если линии совпадают на обеих руках, то от судьбы не уйдешь. А если на правой есть отличия, то все в ваших руках и можно обойти неприятные моменты жизни, то есть вам будет дан шанс или выбор", – пояснила хиромант.



Татьяна Чурон хиромант Если линия брака изгибается книзу, значит, чувства со временем могут ослабнуть и, возможно, партнеры расстанутся. Короткая линия вовсе предвещает непродолжительные отношения с любимым человеком.

Она отметила, что важно также обращать внимание на ответвления от линии брака. Те, что тянутся вниз, предупреждают о ссорах и проблемах в отношениях. Если же они идут вверх, партнер будет успешен в карьере, однако в основном будет занят именно работой, а вы останетесь без внимания.

"Если же линий брака сразу несколько, это необязательно значит, что человек именно столько раз женится или выйдет замуж. Так могут быть обозначены любовные связи или даже просто сильное влечение к кому-то", – объяснила эксперт.

Она также отметила, что хиромант "читает" о развитии романтических отношений человека и по другим линиям и знакам, учитывает множество мелких нюансов. И по руке даже легко сможет воссоздать картину семейной жизни.



Татьяна Чурон хиромант Например, можно взглянуть на линию сердца – самую ближнюю к пальцам горизонтальную линию. У счастливых людей она немного изогнута, не имеет разрывов, островов, падающих линий. Если же данные знаки есть, то в отношениях присутствуют ссоры, недопонимания и разочарования.

И все же свою судьбу мы строим сами, подчеркнула хиромант. Ладони – это карта жизни, которая показывает нам скрытую информацию, но благодаря нашей мудрости и терпению мы можем сами улучшить отношения с любимым человеком и сделать свое счастье бесконечным.

Поэтому, увидев на ладони знаки предстоящих любовных переживаний, не стоит намеренно отказываться от назначенного свидания или накручивать себя, что будущий брак не принесет счастья. Если вы обойдете судьбу, линии на руках также начнут меняться, и не факт, что следующие отношения будут счастливыми, заключила специалист.

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