Хиромант рассказала, могут ли шрамы и родинки на руке изменить судьбу

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Шрамы и новые родинки на ладони могут предупреждать о том, что в определенной сфере жизни есть проблемы и на них необходимо обратить внимание. Об этом Москве 24 рассказала профессиональный хиролог, учитель хиромантии Алена Соловьева.

При этом, по ее словам, ничего фатального в их появлении нет. "Они не меняют ни ментальное, ни астральное тело", – отметила она.

Глядя на новую отметку, хиромант учитывает много разных нюансов. Важно, насколько давно она появилась, какой имеет размер и цвет. Например, чем глубже шрам и темнее родинка, тем могут быть серьезнее проблемы, о которых они предупреждают.

По словам эксперта, значение имеет и то, на какой стороне ладони находится знак: внутренняя больше связана с сакральным, внешняя – с социальным. И, конечно, учитывается, где именно появился шрам или родинка. Потому что каждая область на руке находится под влиянием одной из 12 планет, которые выделяют в эзотерике, и связана с определенной стороной жизни.





Алена Соловьева профессиональный хиролог Например, безымянный палец – это Солнце. И это все, что касается творчества, социальной деятельности, успеха, статуса и реализованности в плане "несения себя в люди". Шрам или родинка на нем могут означать, что человек неправильно ведет себя, пытаясь добиться желанной известности.

"Здесь также нужно смотреть, на какой фаланге появилась отметка. Первая отвечает за мир идей, вторая – за действие, третья – за материализацию. Поэтому родинка или шрам, скажем, на первой фаланге предупреждает, что энергия застревает на уровне идей. То есть что-то с ними не так, их надо пересмотреть", – объяснила эксперт.

При появлении повреждения или родинки на второй фаланге необходимо обратить внимание на действия, с помощью которых человек реализует идею. Если же отметка есть только на третьей фаланге, значит, сбой происходит, когда все уже придумано, сделано и воплощается в жизнь, заключила хиролог.

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