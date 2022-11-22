16:51Общество
Хиромант рассказала, могут ли шрамы и родинки на руке изменить судьбу
Фото: depositphotos/belchonock
Шрамы и новые родинки на ладони могут предупреждать о том, что в определенной сфере жизни есть проблемы и на них необходимо обратить внимание. Об этом Москве 24 рассказала профессиональный хиролог, учитель хиромантии Алена Соловьева.
При этом, по ее словам, ничего фатального в их появлении нет. "Они не меняют ни ментальное, ни астральное тело", – отметила она.
Глядя на новую отметку, хиромант учитывает много разных нюансов. Важно, насколько давно она появилась, какой имеет размер и цвет. Например, чем глубже шрам и темнее родинка, тем могут быть серьезнее проблемы, о которых они предупреждают.
По словам эксперта, значение имеет и то, на какой стороне ладони находится знак: внутренняя больше связана с сакральным, внешняя – с социальным. И, конечно, учитывается, где именно появился шрам или родинка. Потому что каждая область на руке находится под влиянием одной из 12 планет, которые выделяют в эзотерике, и связана с определенной стороной жизни.
"Здесь также нужно смотреть, на какой фаланге появилась отметка. Первая отвечает за мир идей, вторая – за действие, третья – за материализацию. Поэтому родинка или шрам, скажем, на первой фаланге предупреждает, что энергия застревает на уровне идей. То есть что-то с ними не так, их надо пересмотреть", – объяснила эксперт.
При появлении повреждения или родинки на второй фаланге необходимо обратить внимание на действия, с помощью которых человек реализует идею. Если же отметка есть только на третьей фаланге, значит, сбой происходит, когда все уже придумано, сделано и воплощается в жизнь, заключила хиролог.
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