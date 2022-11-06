Психолог перечислила правила составления карты желаний

Составлять карту желаний – как минимум увлекательно. Однако если человек хочет достичь своих целей, просто наклеить изображение денег, квартиры или машины недостаточно. Составлять карту нужно по определенным правилам, которые помогут их добиться. Возможно ли сделать так, чтобы мечты в итоге сбылись, рассказываем вместе с психологом.

Без подарков Вселенной

В общем представлении карта желаний – это картинки на листе ватмана с изображениями того, что хочется получить в жизни. При правильном подходе это может стать мощным элементом психотерапии, рассказала Москве 24 психолог Елена Ефремова.

При этом если не прикладывать к достижению своих желаний никаких усилий, опыт с картой обычно заканчивается разочарованием. Все загаданное красуется на листе, а в реальности не появляется.





Елена Ефремова психолог Карта желаний не работает, если это просто набор картинок про наши мечты. Другое дело, когда мы собираем образы своих психологических потребностей и в процессе понимаем не только, чего мы на самом деле хотим, но и как можем этого добиться.

При составлении карты важно найти свою нереализованную подавленную психологическую потребность, подобрать для нее символ в картинке и наклеить на карту. Это поможет сконцентрироваться на желаемом и каждый день двигаться хотя бы маленькими шагами к цели, отметила Ефремова.

Рабочий вариант

Прежде чем составлять карту, стоит разобраться, каких целей хочется достичь на самом деле. Они должны быть лично нашими, не навязанными родителями, супругами или социумом, указала психолог.





Елена Ефремова психолог Начните каждый день записывать на листе по пять своих желаний. Через месяц проанализируйте их и найдите что-то стабильное, о чем вы вспоминали из раза в раз. Такие повторяющиеся желания и должны оказаться на карте.

Следующая задача – подобрать для каждого желания символичную картинку. Надо подумать, какая психологическая потребность стоит за каждой целью и как к ней можно прийти. Если, к примеру, это желание получить много денег, можно развиваться в любимом деле и искать пути хорошего заработка с его помощью.

"В итоге подбираем картинку, которая будет напоминать не только о цели, но и действиях, которые помогут ее исполнить. Это наглядный образ для психики: чего я хочу для себя в данный момент жизни и куда мне двигаться", – рассказала психолог.

Карту желаний не надо выставлять на всеобщее обозрение – это ваша личная психотерапия. Поэтому лучше сделать ее не на ватмане, а на листе формата А3, советует специалист. Она рекомендует не вешать карту на стену, а спрятать от посторонних глаз. Примерно раз в полгода доставайте ее и следите, какие изменения происходят в жизни на пути к этим целям.