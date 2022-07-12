Психолог рассказала, как добиться успеха в карьере

Лень, отсутствие дисциплины и ответственности, возраст – основные факторы, которые мешают россиянам добиться успеха в карьере. Такие результаты показал опрос одного из сервисов по поиску работы. Разбираемся, как бороться с этими качествами и преуспеть в профессии.



Что мешает?

Согласно опросам, 39% россиян считают, что добиться успеха в карьере мешает отсутствие дисциплины и лень. Столько же людей уверены, что основная проблема в неготовности брать на себя ответственность. Еще 36% ответили, что причина карьерных неудач – возраст.

Кроме того, более трети опрошенных (34%) считают, что преуспеть в работе мешает неумение распределять свои силы, еще 33% – нехватка навыков общения с другими людьми, а 31% респондентов ответили, что причина в отсутствии нужных связей. Такие итоги показало исследование сервиса "Работа.ру".

В список причин карьерных неудач попали отсутствие инициативы и целей, плохие отношениях с начальством и нежелание двигаться по карьерной лестнице.

В ходе опроса россияне также ответили на вопрос, какие факторы являются признаком успеха в профессии. По мнению 63% респондентов – это высокий доход. 61% считают карьерной удачей высококвалифицированный статус специалиста. Лишь 16% уверены, что признак успеха – переход на руководящую должность. При этом большинство опрошенных (72%) считают, что успех в карьере достигается, когда работа приносит удовольствие.

Почти половина участников исследования отметили, что им важна реализация себя в профессии. 47% россиян сказали, что успехом в карьере можно считать наличие свободного времени на саморазвитие и семью.

Замкнутый круг

Независимый HR-консультант Зулия Лоикова в беседе с Москвой 24 отметила, что согласна с результатами исследования. Из-за ленивых сотрудников в России очень низкая эффективность работы, считает эксперт.

"Причина – дел много, а получаем мало. Из-за этого у людей теряется ценность работы. Уровень счастья на рабочем месте в стране крайне низок. При таких условиях лень, конечно же, присутствует. Большинство соискателей про себя так и говорят, мол, я мог бы добиться большего, но я ленив", – пояснила она.

По словам Лоиковой, таким образом, получается замкнутый круг. Люди часто не получают должных результатов на работе, а из-за этого не хотят трудиться. Лень не способствует высоким достижениям.





Зулия Лоикова независимый HR-консультант Если посмотреть на статистику с 2020 года, то мы видели, что в основном выросли доходы у тех, кто постоянно и непрерывно повышал квалификацию, обучались чему-то новому, переходили в новые направления. Если человек не готов совершенствоваться, ленится, то ни о каком развитии не может быть и речи. Значит, он так и останется на одном месте.

Причина отсутствия дисциплины и ответственности – во многом переход на дистанционный формат работы, считает эксперт.

"Порядка 40% компаний перешли на удаленку, и здесь мы выявили фактор, что многие сотрудники не могут дисциплинированно планировать свою жизнь, ресурсы, и, как следствие, это сказывается на эффективности. Эффективность пропорциональна деньгам. Можно работать 24 часа – семь дней в неделю, но при этом испытывать постоянную нехватку средств", – рассказала HR-консультант.

Если человек ленив, недисциплинирован и не способен выявить в себе другие негативные качества, то он вряд ли чего-то добьется, добавила она.

Решение есть

Мотивация может стать инструментом борьбы с факторами, которые мешают развиваться в карьере. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала психолог, коуч Марина Гладышева.





Марина Гладышева психолог, коуч Когда у человека есть глубокая мотивация чего-либо достичь, то все эти факторы, приведенные в исследовании, не будут иметь над ним фактического значения. Когда нет мотивации, то механическим путем бороться с этими факторами очень сложно. Человек будет ежедневно делать усилие, чтобы выполнять работу. Но как только что-то произойдет – упадет курс, мечта о машине станет еще более далекой, то это снова собьет с цели.

По словам психолога, для мужчины мотивацией развиваться в карьере может быть желание обеспечивать семью или мысль о том, что он оставит что-то после себя в социуме. Женщиной тоже могут двигать финансовые факторы – желание приобрести машину, квартиру, покупать дорогие вещи.

"Второй двигающий вперед фактор – фрустрация, это некая антимотивация, но достаточно рабочая. Когда человека что-то пугает, и он идет вперед к цели", – рассказала Глыдышева.





Марина Гладышева психолог, коуч Как бы плохо это ни звучало, фрустрация – это как будто кто-то стоит сзади и подгоняет палкой. Это может быть строгий начальник или мысль о том, что семья останется без средств.

Психолог отметила, что ответственность за поиск мотивации лежит на сотруднике, а не на работодателе.

"Работодатель может быть заинтересован в развитии своих сотрудников, в более качественном выполнении задач. Но человек не должен прийти и ждать, что его кто-то замотивирует, это так не работает. Мотивация развиваться в карьере должна быть изнутри", – добавила психолог.

Если человек хочет повышения, то он он будет выполнять задачи правильно, отметила эксперт. Тогда никакая мотивация со стороны начальства ему не нужна. Если работодатель заинтересован продвинуть сотрудника, то он будет смотреть на тех, кто действительно в этом заинтересован.