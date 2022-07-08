Психолог объяснил, почему нельзя совмещать отдых с работой

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Психолог Наталья Толстая рассказала, что отпуск и работа не должны пересекаться, чтобы человек мог отдохнуть. Об этом сообщает издание "ФедералПресс".

"Некоторые жертвуют своим временем, здоровьем, даже идут на конфликты с близкими на отдыхе только потому, что нужно сделать какую-то работу. Считается, что рабочие звонки на отдыхе дают человеку ощущение контроля и собственной важности", – заявила специалист.

По словам Толстой, необходимо ограничивать звонки и проверку рабочей почты. Для решения рабочих задач можно выделить порядка часа в день.

Психолог предупредила, что лучше всего отказаться от работы в отпуске полностью, потому что коллеги могут ошибочно посчитать возможным обращаться по разным вопросам в любое время. Как вариант, можно попросить руководство дополнительно оплачивать работу сверх обозначенного графиком времени.

Психолог Ирина Нуждова ранее рассказала, как вернуться к привычному темпу работы после отпуска. По мнению эксперта, во избежание стресса следует начинать придерживаться обычного распорядка дня за некоторое время до возвращения к рабочим задачам.