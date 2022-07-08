Психолог рассказала, как войти в привычный темп работы после отпуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Психолог Ирина Нуждова рассказала, как вернуться к привычному темпу работы после отпуска, сообщает портал "Доктор Питер".
"История "с корабля на бал" – это стресс, который будет приводить к усталости, вялости практически сразу", – предупредила она.
Эксперт рекомендовала за несколько дней до выхода на работу начинать придерживаться обычного распорядка дня, чтобы организм вошел в свой привычный режим постепенно. Нуждова сделала акцент на том, что нужно дать себе время заново настроиться на рабочий лад.
Психолог также посоветовала составить список, который поможет вспомнить, какие положительные моменты есть в вашей работе.
Ранее врач-терапевт Екатерина Романова рассказала, почему в жару наш мозг работает медленнее.
Как отметила специалист, жаркая погода оказывает серьезное влияние на сердечно-сосудистую систему: у многих людей могут наблюдаться нарушения сердечного ритма, повышение давления вплоть до гипертонических кризов, снижение тонуса вен и другие негативные изменения.
Эксперт объяснила, что такого рода воздействия не пройдут бесследно для мозга: ухудшится работоспособность и концентрация внимания.
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