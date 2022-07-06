Более 70% россиян выбрали курорты РФ для отдыха летом 2022 года

Россияне этим летом предпочитают отдыхать в России. Так, свыше 70% россиян проведут отпуск на отечественных морских курортах либо в других городах страны.

По данным исследования, только 9% поедут отдыхать в другие страны. При этом почти каждый десятый респондент планирует провести свой отпуск на даче.

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