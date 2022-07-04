Около 80 детей эвакуированы из детсада на юге столицы из-за возгорания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 80 детей эвакуировали из детского сада, расположенного в Востряковском проезде на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В Востряковском проезде, 3Б, произошло загорание видеокамеры над входом в детсад. Около 80 детей эвакуированы из здания", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что при происшествии никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в жилом девятиэтажном здании на Фестивальной улице на севере Москвы, в результате происшествия пострадал один человек. Сообщалось, что спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

