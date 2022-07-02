Крупный пожар произошел в усадьбе Римского-Корсакова в Псковской области. Как уточнили в МЧС, общая площадь пожара составила 750 квадратных метров.

Губернатор области также рассказал, что, по предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожности строителей. При этом пламя очень быстро распространилось по зданию.

К этой минуте пожар локализован. Спасти там удалось половину экспонатов, при этом никто не пострадал. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

