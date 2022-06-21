Собака в Шереметьево нашла наркотики, спрятанные в чемодане прибывшего пассажира

Фото: sh.customs.gov.ru

Служебная собака в аэропорту Шереметьево помогла обнаружить наркотики, которые один из прибывших пассажиров попытался провезти в Россию.



"В аэропорту Шереметьево в ходе проведения таможенного контроля багажа пассажиров, прибывших рейсом Стамбул – Москва, служебная собака по кличке Пакко-Прайд активным царапанием обозначила чемодан, принадлежащий 20-летнему гражданину РФ", – сообщается на официальном сайте Шереметьевской таможни.

У молодого человека были обнаружены 2 банки с веществами светло-желтого цвета, позже специалисты выяснили, что это масло каннабиса (гашишное масло). Вес наркотика в сухом виде составил 3,9 грамма.

Также у россиянина изъяли флакон с жидкостью, которая оказалась сильнодействующим веществом – тропикамид.

Ранее министерство внутренних дел ликвидировало восемь подпольных нарколабораторий и изъяло 600 литров прекурсоров и порядка 30 килограммов наркотиков.

Отмечается, что правоохранители из РФ, Казахстана, Узбекистана и Киргизии совместно с департаментом безопасности "Почты России" провели операцию, в результате которой была пресечена группировка, организовавшая производство и распространение синтетических наркотических средств.

По данным МВД, организатор группировки вел подготовку раствора, который содержит синтетические наркотики "Альфа-PVP", почтой отправлял его в другие страны и города РФ, маскируя запрещенные вещества под бытовую химию, масло для автомобилей и другие товары.