"Московский патруль": наркотики обнаружили на таможне у одного из пассажиров

26 мая, 21:35
Споры грибов и наркотические марки обнаружили в багаже одного из пассажиров сотрудники Домодедовской таможни. Мужчина прилетел в Москву транзитом из Гоа.
Владельца запрещенных веществ остановили в "зелёном" коридоре. Споры грибов он аккуратно упаковал в фольгу и перевозил в футляре со швейными принадлежностями. Таможенники изъяли образцы и отправили на экспертизу.
В ходе таможенного досмотра в его ручной клади в сложенном листе бумаги были обнаружены также сокрытые в карт-холдере марки красного цвета с изображением синего слона в лотосе. Экспертиза установила, что марки содержат наркотическое средство ЛСД в значительном размере.
Уголовное дело возбудили по статье "Контрабанда наркотических средств". Подозреваемый под арестом.
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