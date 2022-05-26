"Московский патруль": наркотики обнаружили на таможне у одного из пассажиров

Споры грибов и наркотические марки обнаружили в багаже одного из пассажиров сотрудники Домодедовской таможни. Мужчина прилетел в Москву транзитом из Гоа.

Владельца запрещенных веществ остановили в "зелёном" коридоре. Споры грибов он аккуратно упаковал в фольгу и перевозил в футляре со швейными принадлежностями. Таможенники изъяли образцы и отправили на экспертизу.

В ходе таможенного досмотра в его ручной клади в сложенном листе бумаги были обнаружены также сокрытые в карт-холдере марки красного цвета с изображением синего слона в лотосе. Экспертиза установила, что марки содержат наркотическое средство ЛСД в значительном размере.

Уголовное дело возбудили по статье "Контрабанда наркотических средств". Подозреваемый под арестом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.