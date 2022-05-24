Женщина, сбившая мальчика в центре Москвы, не оплатила 23 штрафа за нарушения ПДД

10:28
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Женщина, сбившая на внедорожнике 10-летнего мальчика-велосипедиста в центре Москвы, имела 39 штрафов за нарушения правил дорожного движения в 2022 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"27-летняя женщина, сбившая мальчика на улице Хамовнический Вал на своем внедорожнике, за 2022 год имела 39 штрафов за нарушения ПДД РФ, 23 из которых не оплачены", – заявил собеседник агентства.
По его данным, в результате ДТП мальчик получил закрытый перелом правой голени. В отношении автолюбительницы составили протоколы по статье 12.18 КоАП РФ ("Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения"), статье 12.27 КоАП РФ ("Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием"), а также три протокола по статье 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания").
23 мая автомобиль сбил едущего по переходу на велосипеде ребенка в районе Хамовники в центре Москвы. По данным источника в правоохранительных органах, за рулем автомобиля находилась финалистка конкурса "Мисс Россия – 2015" Мария Тугускина. Сообщалось, что ребенок получил незначительные повреждения.
Прокуратура взяла на контроль ДТП на улице Ефремова, где сбили ребенка
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