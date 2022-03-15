Дело возбудили после наезда велосипедиста на женщину в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице возбудили уголовное дело по факту наезда велосипедиста на женщину. Инцидент произошел на тротуаре на Арбате, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Неустановленный гражданин на велосипеде на большой скорости сбил 40-летнюю женщину, в результате чего последняя получила серьезные травмы", – сказал он.

По данным источника, у пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, ушиб головного мозга, перелом костей лицевого скелета, перелом медиальной стенки левой верхнечелюстной пазухи, закрытый перелом костей носа, а также многочисленные раны, ссадины и ушибы.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). Полиция устанавливает личность велосипедиста.

Ранее велосипедист сбил блогера Даню Милохина на Земляном Валу в Москве. Все произошло, когда тиктокер выходил из своего Maybach. После столкновения Милохин упал на асфальт и ударился головой.