Дело возбудили после наезда велосипедиста на женщину в центре Москвы

09:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице возбудили уголовное дело по факту наезда велосипедиста на женщину. Инцидент произошел на тротуаре на Арбате, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Неустановленный гражданин на велосипеде на большой скорости сбил 40-летнюю женщину, в результате чего последняя получила серьезные травмы", – сказал он.
По данным источника, у пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, ушиб головного мозга, перелом костей лицевого скелета, перелом медиальной стенки левой верхнечелюстной пазухи, закрытый перелом костей носа, а также многочисленные раны, ссадины и ушибы.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). Полиция устанавливает личность велосипедиста.
Ранее велосипедист сбил блогера Даню Милохина на Земляном Валу в Москве. Все произошло, когда тиктокер выходил из своего Maybach. После столкновения Милохин упал на асфальт и ударился головой.
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