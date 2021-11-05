СК начал проверку после наезда электросамоката на пенсионерку в Москве

18:41
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
В столице организована проверка после наезда электросамоката на пожилую женщину. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по городу Юлию Иванову.
"5 ноября на Манежной площади молодой человек, управляя электросамокатом, совершил наезд на 77-летнюю женщину. Очевидцами произошедшего стали сотрудники Росгвардии, которые незамедлительно вызвали наряд скорой и оказали ей помощь", – рассказала она.
Иванова уточнила, что пенсионерку доставили в городскую больницу для обследования. По ее словам, в рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступлений. Процессуальное решение примут по результатам проверки.
Ранее сообщалось, что в центре столицы молодой человек на электросамокате на высокой скорости сбил пожилую женщину. Помощь ей оказали сотрудники Росгвардии.
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