В ГИБДД рассказали, как безопасно пользоваться электросамокатами

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В ГИБДД рассказали о правилах использования средств индивидуальной мобильности – самокатов, электросамокатов, роликов и моноколес. Об этом сообщает RT.

По словам специалистов, передвигаться на СИМ можно только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в парках, скверах, дворах и на специальных площадках.

При этом выезжать на проезжую часть дороги запрещается. Это небезопасно как для пользователей СИМ, так и для водителей на дороге и пешеходов.

В Госавтоинспекции уточнили, что при переходе дороги самокатчикам нужно подчиняться правилам для пешеходов.

Столичная Госавтоинспекция с 28 июня по 8 июля провела в столице профилактическую работу по повышению безопасности среди мотоциклистов, велосипедистов и водителей электросамокатов. В ведомстве напомнили, что с начала года в Москве произошло 118 ДТП с участием автомобилистов.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в городе более 90% аварий с самокатами приходится на личный транспорт, а на прокатный – 8%.

По данным МВД, с начала года число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России выросло на 200%, составив 112. Это данные с января по май 2021 года. За пять месяцев в указанных авариях погибли 2 человека и ранены 119.