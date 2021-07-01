Ликсутов рассказал, сколько прокатных самокатов попадает в ДТП в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице более 90% аварий с самокатами приходится на личный транспорт, а на прокатный – 8%. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Это не значит, что проблемы безопасности нет. Она есть, и мы занимаемся этим вопросом. Здесь во многом еще идет привыкание к этому виду транспорта со стороны и пользователей, и пешеходов, и автомобилистов", – отметил заммэра в ходе Московского урбанистического форума.

По его словам, остается очень важным вопрос инфраструктуры, а также медленных зон.

Ранее первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ограничить использование электросамокатов лицам, по вине которых ранее происходили аварии. По его мнению, это может повысить безопасность на улицах.

В частности, он предложил вводить запрет для пользователя на использование любого шеринга на срок до шести месяцев за участие в одном ДТП, а при повторном провоцировании и участии в инциденте вводить запрет на использование сервисов до пяти лет.