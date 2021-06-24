В Госдуме поддержали предложение о новых ограничениях для водителей электросамокатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Предложение об ограничении использования электросамокатов водителями, по вине которых происходили ДТП, является хорошим. Таким мнением поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT.

По ее мнению, предложенная идея соответствует логике административного права, которая предполагает более жесткие санкции за повторное нарушение различных норм. Парламентарий также отметила необходимость принятия соответствующих мер на федеральном уровне.

"Сегодня субъекты пытаются установить правила самостоятельно, и они совершенно разные. Кто-то ограничивает скорость движения в пешеходном потоке до 6 километров в час, кто-то – до 15 километров в час, а кто-то ограничивает мощность мотора электросамоката. Но это все разрозненные нормативные акты, <...> а регулирование требуется уже на федеральном уровне", – объяснила она.

Бессараб подчеркнула, что на данный момент правила относят самокатчиков к пешеходам, из-за чего привлечь их к ответственности за нарушения "практически невозможно". При этом некоторые самокаты, отмечает она, уже могут развивать скорость, сопоставимую с мопедами и велосипедами.

Ранее первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ограничить использование электросамокатов лицам, по вине которых ранее происходили аварии. По его мнению это может повысить безопасность на улицах.

Так, предлагается вводить запрет для пользователя на использование любого шеринга на срок до шести месяцев за участие в одном ДТП, а при повторном провоцировании и участии в инциденте вводить запрет на использование сервисов до пяти лет.

