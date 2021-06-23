Перечислены распространенные травмы при катании на электросамокатах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Исследователи установили, что самыми распространенными травмами при катании на электросамакатах являются повреждения внутренних органов, головы и рваные раны. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Такие данные получили ученые и медики из американского Госпиталя имени Генри Форда и Университета Уэйна. 32,5% травм при неудачном катании на электросамокатах приходятся на повреждения внутренних органов, в том числе головного мозга. Повреждения головы и шеи составляют почти 28%, рваные раны – 24,9%.

Также частыми повреждениями являются ушибы и ссадины (15,6%), сотрясения мозга (11,1%) и переломы, в том числе шейного отдела и черепной кости (7,8%).

"Пожалуйста, будьте внимательны. Эти травмы одни из самых опасных для здоровья", – предупредили в Дептрансе.

По данным МВД, с начала года число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России выросло на 200%, составив 112. Это данные с января по май 2021 года. За пять месяцев в указанных авариях погибли 2 человека и ранены 119.

