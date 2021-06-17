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Москва 24

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Транспорт

12:58

МВД РФ раскрыло статистику ДТП с электросамокатами

транспорт ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С начала года число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности выросло в России на 200%, составив 112, сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД.

Это данные с января по май 2021 года. За пять месяцев в указанных авариях погибли 2 человека и ранены 119. В Москве зарегистрировано 24 таких ДТП, в Санкт-Петербурге – 22, в Краснодарском крае – 12, в Татарстане – 7 и в Свердловской области – 6.

Недавно мужчина на электросамокате наехал на пожилую женщину в московском парке, после чего она получила перелом руки. До этого в Химках автомобиль насмерть сбил мужчину на электросамокате, который переезжал дорогу не по переходу.

Ранее министерство транспорта РФ выступило с предложением запретить езду по тротуарам на электросамокатах тяжелее 35 килограммов.

При этом лиц, передвигающихся на самокатах без двигателей и роликах, планируется по-прежнему считать пешеходами, пояснил чиновник.

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