Автомобиль насмерть сбил мужчину на электросамокате в Химках

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В подмосковных Химках автомобиль насмерть сбил мужчину на электросамокате, который переезжал дорогу не по переходу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД РФ.

"Водитель автомобиля Haval в микрорайоне Сходня в Химках наехал на мужчину, пересекавшего дорогу на электросамокате вне зоны пешеходного перехода в 15:00 по московскому времени. Пострадавший скончался", – пояснили в ведомстве.

В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее микроавтобус сбил велосипедиста, переезжавшего пешеходный переход. ДТП произошло на Остафьевской улице в районе дома 8. По предварительным данным, пострадал ребенок 15 лет.