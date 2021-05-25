82-летний байкер погиб в результате ДТП в Подмосковье

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В Подмосковье в результате аварии с участием легкового автомобиля и мотоцикла погиб 82-летний байкер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ.

Столкновение произошло примерно в 13:30 на третьем километре Осташковского шоссе.

"Мужчина 1939 года рождения, управляя мотоциклом, совершил попутное столкновение с иномаркой, после этого ударился о дорожное ограждение, в результате чего скончался", – рассказали в МВД.

В настоящее время специалисты начали проверку по факту ДТП. Погибшим оказался Валерий Ивашкин, известный в байкерском сообществе как один из самых старых мотоциклистов РФ.

Ранее в Щербинке произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии пострадали три человека. Одного из них госпитализировали на вертолете Московского авиационного центра. На борту воздушного судна находились представители медицинской бригады.