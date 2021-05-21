Москвичей предупредили о "дачных" заторах и дожде в вечерний час пик

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

16:41 (обновлено 21.05.2021 17:31)

Автобус и велосипедист столкнулись на Алтуфьевском шоссе

происшествия ДТП

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись автобус и велосипедист. Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

Уточняется, что автобус принадлежит коммерческому перевозчику "Таксомоторный парк 20". По предварительным данным, велосипедист нарушил ПДД и выехал на красный сигнал светофора.

Медики оказали пострадавшему необходимую помощь. На месте ДТП затруднено движение. Сотрудники ГИБДД выясняют детали произошедшего.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что на Алтуфьевском шоссе восстановили движение после аварии.

Ранее на Бакинской улице произошла авария с участием двух грузовиков. Один из них после столкновения загорелся.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать