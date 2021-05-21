Автобус и велосипедист столкнулись на Алтуфьевском шоссе

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись автобус и велосипедист. Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

Уточняется, что автобус принадлежит коммерческому перевозчику "Таксомоторный парк 20". По предварительным данным, велосипедист нарушил ПДД и выехал на красный сигнал светофора.

Медики оказали пострадавшему необходимую помощь. На месте ДТП затруднено движение. Сотрудники ГИБДД выясняют детали произошедшего.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что на Алтуфьевском шоссе восстановили движение после аварии.

Ранее на Бакинской улице произошла авария с участием двух грузовиков. Один из них после столкновения загорелся.

