Авария произошла с участием двух грузовиков на Бакинской улице

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Бакинской улице произошла авария с участием двух грузовиков. Один из них после столкновения загорелся, сообщил Дептранс в своем Telegram-канале.

В районе ДТП временно осуществлялся проезд по встречной полосе. Сейчас для движения в сторону Кавказского бульвара свободны две полосы.

На месте работают оперативные службы. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее ДТП произошло на улице Сущевский Вал. Мотоциклист врезался в автомобиль, в результате чего получил травмы. На место аварии прибыли медики и полицейские.

