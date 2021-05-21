В результате ДТП на Сущевском Валу пострадал байкер

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В центре столицы произошла авария, в результате которой получил травмы мотоциклист. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.
"На улице Сущевский Вал, дом 2, мотоциклист врезался в автомобиль. Байкер получил травмы", – говорится в сообщении.
По словам источника, на месте аварии работают медики и полицейские.
Ранее на Кутузовском проспекте произошло ДТП с мотоциклом, в районе происшествия были перекрыты две полосы движения.
До этого автомобиль наехал на ребенка на Южнопортовой улице. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу.