В результате ДТП на Сущевском Валу пострадал байкер

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре столицы произошла авария, в результате которой получил травмы мотоциклист. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

"На улице Сущевский Вал, дом 2, мотоциклист врезался в автомобиль. Байкер получил травмы", – говорится в сообщении.

По словам источника, на месте аварии работают медики и полицейские.

Ранее на Кутузовском проспекте произошло ДТП с мотоциклом, в районе происшествия были перекрыты две полосы движения.

До этого автомобиль наехал на ребенка на Южнопортовой улице. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу.