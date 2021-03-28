Водитель грузовика насмерть сбил пешехода на севере Москвы

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Смертельное ДТП произошло на пересечении Часовой улицы с улицей Асеева на севере Москвы, передает пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

"Водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход погиб", – говорится в сообщении.

На месте происшествия сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии.

Ранее ДТП с участием двух автомобилей произошло на внутренней стороне 33 километра МКАД. Столкновение произошло в крайнем правом ряду. На место аварии прибыл медицинский вертолет для транспортировки пострадавших.