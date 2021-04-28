Две полосы перекрыты на Кутузовском проспекте из-за ДТП с мотоциклистом

На Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием мотоциклиста

На Кутузовском проспекте произошло ДТП с мотоциклом, в районе происшествия перекрыты две полосы движения, сообщает телеканал Москва 24.

По данным очевидцев, авария произошла в районе Триумфальной арки. На снятых ими кадрах видно, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.

Информации о состоянии мотоциклиста пока не поступало.

Ранее в среду, 28 апреля, автомобиль наехал на ребенка на Южнопортовой улице. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу.