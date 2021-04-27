В РФ до июня планируют ужесточить наказание за пьяное вождение

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В мае текущего года Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде, сообщает газета "Известия".
Предполагается, что штраф за систематическое пьяное вождение увеличится с 100–300 тысяч рублей до 300–500 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы за повторное нарушение повысят с двух до трех лет.
Поправки планируют внести в статью 264.1 УК РФ. Законопроект уже получил положительное заключение правового управления нижней палаты парламента. Депутаты планируют рассмотреть его через неделю после майских праздников, а до конца весенней сессии документ может быть принят.
Ранее стало известно, что в Москве с января по март по вине пьяных водителей произошло 70 аварий, в которых пять человек погибли и 86 получили ранения.
По данным за прошлый год, 55% таких ДТП произошли в период с 21:00 до 06:00. При этом в выходные дни случалось на 9% больше ДТП с пьяными, чем в будни. Виновниками происшествий в 23% случаев являлись водители со стажем вождения от одного года до пяти лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: