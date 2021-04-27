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Общество

08:24

В РФ до июня планируют ужесточить наказание за пьяное вождение

транспорт авто общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В мае текущего года Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде, сообщает газета "Известия".

Предполагается, что штраф за систематическое пьяное вождение увеличится с 100–300 тысяч рублей до 300–500 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы за повторное нарушение повысят с двух до трех лет.

Поправки планируют внести в статью 264.1 УК РФ. Законопроект уже получил положительное заключение правового управления нижней палаты парламента. Депутаты планируют рассмотреть его через неделю после майских праздников, а до конца весенней сессии документ может быть принят.

Ранее стало известно, что в Москве с января по март по вине пьяных водителей произошло 70 аварий, в которых пять человек погибли и 86 получили ранения.

По данным за прошлый год, 55% таких ДТП произошли в период с 21:00 до 06:00. При этом в выходные дни случалось на 9% больше ДТП с пьяными, чем в будни. Виновниками происшествий в 23% случаев являлись водители со стажем вождения от одного года до пяти лет.

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