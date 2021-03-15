Наказание за регулярное вождение в пьяном виде планируют ужесточить

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности предложила ужесточить наказание для автомобилистов, пойманных при вождении в нетрезвом виде более двух раз. Соответствующая инициатива может быть включена в проект поправок в Уголовный кодекс. Об этом пишет "Российская газета".

"Если гражданин, имеющий судимость за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вновь будет задержан за вождение в пьяном виде, к нему будут применяться повышенные санкции. Максимальное наказание может составить до трех лет лишения свободы", – заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он пояснил, что в настоящее время в России действует двухступенчатая система санкций для пьяных водителей.

"Первый раз человека наказывают по статье КоАП. Второй раз за подобное нарушение наступает уже уголовная ответственность. Максимальная санкция – до двух лет лишения свободы", – пояснил Груздев.

По его словам, статистика показывает ежегодный рост числа повторных нарушений. В 2018 году лишь 10% водителей совершали подобное нарушение, в 2019-м – 15%, а в 2020 году их доля выросла до 20%. Груздев отметил, что в некоторых регионах России процент повторно осужденных за вождение в пьяном виде еще выше.

"В Удмуртской Республике он составляет 49%, в Мурманской области – 30%, в Волгоградской области – 25%. В то же время практика складывается так, что совершение повторных преступлений по статье 264.1 УК не влечет для виновных более строгую ответственность", – сказал он.

Груздев подчеркнул, что существуют и отдельные примеры нарушителей, совершавших такие преступления более 10 раз. В каждом случае они отделывались лишь обязательными работами.

"Как следствие, многие лица, злоупотребляющие спиртным, продолжают регулярно садиться за руль в нетрезвом состоянии, будучи уверенными, что не понесут серьезного наказания. Поэтому необходимо ввести более строгие правила, подчеркнув принципиально нетерпимое отношение к подобному поведению", – отметил председатель правления Ассоциации юристов.

В июне 2019 года Владимир Путин подписал закон, который ужесточает уголовную ответственность за ДТП в нетрезвом виде. Если нетрезвый автовладелец спровоцировал аварию, в которой пострадал другой человек, суд может назначить тюремный срок от трех до семи лет.