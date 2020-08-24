Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуме могут разработать проект об увеличении наказания за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаила Емельянова.

"Мы последовательно выступаем за ужесточение санкций в отношении пьяных водителей. Это очень опасное преступление, поэтому любое ужесточение оправданно. Мы, "Справедливая Россия", поддерживаем эти меры", – заявил депутат.

Емельянов подчеркнул, что пока нет точных сроков по разработке данного проекта, уточнив при этом, что сейчас идет активная подготовительная работа. По его словам, сперва нужно получить мнение о проекте от Верховного суда и правительства.

Ранее в Российской общественной инициативе (РОИ) предложили увеличить срок лишения свободы за указанное преступление до пяти лет. Сейчас за повторное вождение в нетрезвом виде водителю могут назначить наказание до двух лет лишения свободы.

В июне 2019 года Владимир Путин подписал закон, который ужесточает уголовную ответственность за ДТП в нетрезвом виде. Если нетрезвый автовладелец спровоцировал аварию, в которой пострадал другой человек, суд может назначить тюремный срок от трех до семи лет.

Если в аварии есть погибший, пьяный водитель получит от 5 до 12 лет тюрьмы. В случае с двумя и более жертвами срок увеличивается до 15 лет. Аналогичный срок рискуют получить автомобилисты, покинувшие место происшествия, в котором по их вине погибли или пострадали люди.

