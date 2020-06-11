В Госдуме предложили наказывать знаменитостей за пропаганду алкоголя в соцсетях

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутат Госдумы Александр Васильев считает необходимым наказывать знаменитостей за пропаганду алкоголя в соцсетях. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Депутат считает, что публичное употребление алкоголя должно "более жестко караться". Он пояснил, что человек с большим количеством подписчиков в социальной сети должен думать, что показывать на аудиторию.

"На мой взгляд, это пропаганда употребления алкоголя популярными людьми, думаю, такую статью надо начинать вписывать", – сказал Васильев, комментируя инцидент с блогером Анастасией Ивлеевой, которая села за руль автомобиля после выпитого бокала шампанского.

Однако депутат отметил, что верить всему происходящему в интернете нельзя. По его мнению, в бокале Ивлеевой мог находиться и другой безалкогольный напиток, а сообщения о спиртном могли быть просто шуткой.

"Надо скептически относиться к тому, что происходит в соцсетях. Потому что у многих звезд даже нет машин, в которых они ездят и снимают что-то. У многих они взяты в аренду", – заключил парламентарий.

Ранее ряд СМИ сообщали, что Ивлеева вечером 8 июня выпила шампанское в честь 17 миллионов подписчиков на своей странице в Instagram, а после этого села за руль. Сама блогер позднее призналась, что "сделала буквально один глоток".

