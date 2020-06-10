"Пиар на громком деле". В Госдуме не поддержали идею лишать прав за пьяные дебоши

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов в беседе с Москвой 24 не поддержал инициативу, предполагающую лишение водительских прав за неоднократное нахождение в пьяном виде в общественном месте. По его мнению, это лишь пиар на резонансном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

"Я считаю, что такая инициатива не нужна. Это просто пиар на громком случае", – заявил Иванов.

Депутат пояснил, что, согласно статистике, правонарушения совершаются чаще трезвыми людьми, нежели в состоянии алкогольного опьянения.

"У нас, как резонансное ДТП произойдет, особенно с участием знаменитых людей, сразу появляется большое количество инициатив. По статистике, только 30% правонарушений и преступлений совершается людьми в состоянии алкогольного опьянения. По большому счету стоит бояться больше трезвого человека, 70% преступлений совершают они", – считает Иванов.

Он отметил, что более логичной была бы конфискация транспортного средства при неоднократном нахождении за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он провел аналогию с разрешением на ношение оружия.

"Если вы стоите на учете в психиатрическом или наркотическом диспансере, то у вас изымают оружие. Мы предлагали подобную инициативу с транспортными средствами. Если бы у Ефремова, который неоднократно попадался за вождение в пьяном виде, конфисковали автомобиль, то ему не на чем было бы совершить ДТП", – заявил политик.

Ранее член общественной палаты Султан Хамзаев выступил с предложением лишать водительских прав за неоднократное появление в общественных местах в нетрезвом виде. Изменения планируется внести в ст. 20.21 Административного кодекса («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).

"Для лиц, имеющих водительское удостоверение, за двукратное привлечение к ответственности по ст. 20.21 в течение полугода ввести наказание в виде лишения права управления транспортным средством от шести до 24 месяцев", – приводит слова обращения Хамзаева RT.

Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП вечером 8 июня на Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada.

В результате столкновения пострадал водитель встречной машины. Позднее от полученных травм он скончался в больнице.

Медицинское освидетельствование Ефремова показало, что артист находился за рулем в состоянии опьянения. Позднее источник в правоохранительных органах заявил, что в крови Ефремова были обнаружены следы наркотиков.

Артист обвиняется в нарушении ПДД, совершенном лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Во время судебного заседания Ефремов с предъявленным обвинением согласился и назвал сам инцидент чудовищным.

На данный момент Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

