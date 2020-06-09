Блогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав

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Мировой суд лишил блогера Гусейна Гасанова водительских прав сроком на 3 месяца, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хорошевского суда столицы.

"Гасанханов (полное имя Гусейна Гасанова. – Прим. ред.) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.2 КоАП РФ", – говорится в сообщении.

Уточняется, что блогер нарушил правила установки регистрационных знаков на автомобиле.

Джип Гасанова остановили в ночь на 10 мая на проспекте Маршала Жукова. Подписывать протокол в тот момент блогер отказался.

Также известно, что в Госдуме призывали суд разобраться с 714 штрафами, выписанными Гасанову за нарушения ПДД.

Ранее Гусейн Гасанов устроил заезд на элитных иномарках по улицам Самары. Колонна во главе с красным Gelandewagen на большой скорости пронеслась по Волжскому проспекту. Молодые люди выезжали на встречную полосу через двойную сплошную и громко сигналили.