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Общество

16:27

Блогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав

происшествия общество суды

Фото: телеграм-канал Mash

Мировой суд лишил блогера Гусейна Гасанова водительских прав сроком на 3 месяца, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хорошевского суда столицы.

"Гасанханов (полное имя Гусейна Гасанова. – Прим. ред.) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.2 КоАП РФ", – говорится в сообщении.

Уточняется, что блогер нарушил правила установки регистрационных знаков на автомобиле.

Джип Гасанова остановили в ночь на 10 мая на проспекте Маршала Жукова. Подписывать протокол в тот момент блогер отказался.

Также известно, что в Госдуме призывали суд разобраться с 714 штрафами, выписанными Гасанову за нарушения ПДД.

Ранее Гусейн Гасанов устроил заезд на элитных иномарках по улицам Самары. Колонна во главе с красным Gelandewagen на большой скорости пронеслась по Волжскому проспекту. Молодые люди выезжали на встречную полосу через двойную сплошную и громко сигналили.

Столичный блогер устроил заезд на иномарках по улицам Самары

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