Суд оштрафовал москвичку, посадившую ребенка за руль автомобиля каршеринга

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Жительницу столицы, которая посадила малолетнего сына за руль автомобиля каршеринга, оштрафовали на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Черемушкинского районного суда.

"Судья судебного участка № 55 района Теплый Стан Москвы признал Лапутину Елену Алексеевну виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 151.2 УК РФ, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", – сообщили в пресс-службе.

В отношении женщины было возбуждено дело по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего".

Согласно данным следствия, 25 января обвиняемая во время поездки по Москве на автомобиле каршеринга посадила за руль малолетнего ребенка 2011 года рождения и позволила ему управлять транспортом.

Как сообщили в ГИБДД, женщина, арендовавшая автомобиль каршеринга, была лишена водительских прав за вождение в нетрезвом виде.