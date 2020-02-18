Суд рассмотрит дело женщины, посадившей ребенка за руль

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Московские новости"

Прокуратура Новомосковского административного округа столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы столицы, которая посадила малолетнего сына за руль автомобиля каршеринга. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

"Уголовное дело направлено в Троицкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу", – рассказал собеседник агентства.

В отношении 25-летней женщины возбуждено дело по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего".

Ей избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Свою вину в случившемся обвиняемая полностью признала и раскаялась в содеянном.

Согласно данным следствия, 25 января обвиняемая во время поездки по Москве на автомобиле каршеринга посадила за руль малолетнего ребенка 2011 года рождения и позволила ему управлять транспортом.

Ранее отмечалось, что во время поездки женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, а на заднем сиденье автомобиля находился еще один ребенок.

Как сообщили в ГИБДД, женщина, арендовавшая автомобиль каршеринга, была лишена водительских прав за вождение в нетрезвом виде.