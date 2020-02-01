Посадившая ребенка за руль пьяная женщина ездила без прав

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Женщина, арендовавшая автомобиль каршеринга, была лишена водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщила ГИБДД по столице в Twitter.
Отмечается, что управлением проводится проверка в отношении действий гражданки. В случае установления вины она будет привлечена к ответственности.
"В настоящий момент установлено, что гражданка лишена водительских прав за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии", – говорится в сообщении.
Ряд телеканалов ранее показали сюжет о том, как жительница Московской области употребила алкоголь и посадила за руль автомобиля каршеринга малолетнего сына.
При этом на заднем сидении находился еще один ребенок. Следственный комитет по Наро-Фоминскому городскому округу также начал проверку.
В Подмосковье пьяная мать посадила за руль маленького сына