Посадившая ребенка за руль пьяная женщина ездила без прав

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина, арендовавшая автомобиль каршеринга, была лишена водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщила ГИБДД по столице в Twitter.

Отмечается, что управлением проводится проверка в отношении действий гражданки. В случае установления вины она будет привлечена к ответственности.

"В настоящий момент установлено, что гражданка лишена водительских прав за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии", – говорится в сообщении.

Ряд телеканалов ранее показали сюжет о том, как жительница Московской области употребила алкоголь и посадила за руль автомобиля каршеринга малолетнего сына.

При этом на заднем сидении находился еще один ребенок. Следственный комитет по Наро-Фоминскому городскому округу также начал проверку.