СК проверяет информацию о женщине, посадившей за руль ребенка

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следственный комитет проводит проверку информации о пьяной женщине, посадившей за руль малолетнего сына в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва".

Ранее ряд телеканалов показали сюжет о том, как жительница Московской области употребила алкоголь и посадила за руль арендованного через каршеринг автомобиля своего малолетнего сына.

При этом на заднем сидении находился еще один ребенок.

Проверку организовал следственный отдел по Наро-Фоминскому городскому округу ГСУ СК России по Московской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что детей, оставленных в Шереметьево, передадут бабушке. Мать двух мальчиков не сказала новому супругу о родных детях, называя их приемными.