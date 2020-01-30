Девочку в Москве забрали из семьи после жалобы в полицию на родителей

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Девочка-подросток пожаловалась в полицию на родителей, и ее забрали из семьи, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как уточняется, несовершеннолетняя москвичка написала заявление в полицию 29 января.
"15-летняя девочка попросила привлечь к ответственности мать и отца, которые, по ее мнению, не исполняют родительские обязанности должным образом", – сказал собеседник агентства.
Подростка признали беспризорным ребенком и направили в детскую городскую больницу. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура России поручила прокурорам Подмосковья и Хабаровского края проверить работу органов профилактики безнадзорности детей в неблагополучных семьях.
Особое внимание будет уделено организации и осуществлению профилактической работы с несовершеннолетними и семьями социального риска, соблюдению прав детей на помощь государства.