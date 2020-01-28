Предполагаемый отец оставленных в Шереметьево детей просит не отдавать их матери

Фото: скриншот видео СК РФ
Представившийся отцом детей, оставленных в аэропорту Шереметьево, мужчина просит не отдавать их матери. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
По ее словам, информация от этого человека поступила утром. В письме он попросил не передавать детей маме.
"Значит, если это он на самом деле, то как минимум человек продолжает следить за ситуацией", – цитирует пресс-служба Кузнецову.
Она отметила, что пока рано говорить о сроках возвращения детей. Сначала нужно понять, как сложится судьба мальчиков и кто будет с ними рядом.
Кузнецова добавила, что специалисты аппарата уполномоченного выезжают в регион для выяснения всех обстоятельств. Они также проверят деятельность органов системы профилактики.
По информации следствия, 26 января мужчина со своими малолетними детьми 2011 и 2014 года рождения прибыл авиарейсом Хабаровск – Москва и оставил их одних. У мальчиков была записка.
В ней, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, отец признался, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже. Было возбуждено уголовное дело. Сегодня стало известно, что мужчина пришел с повинной и дает показания.
Сейчас дети находятся в больнице. Их мать тоже нашли, она заявила, что готова забрать мальчиков. В то же время сообщалось, что родители в разводе и мама не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми.
В администрации Комсомольска-на-Амуре рассказали, что педагоги не имели претензий к воспитанию и внешнему виду детей. Учителя и воспитатели утверждали, что дети воспитанные. По словам учительницы, мама перестала обращать внимание на успехи детей с прошлой весны. Общение шло через отца.
Оставивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям – СМИ
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