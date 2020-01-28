Оставивший детей в Шереметьево мужчина пришел с повинной к следователям

Фото: скриншот видео телеграм-канала Baza

Мужчина, оставивший своих сыновей в аэропорту Шереметьево, пришел с повинной к следователям.

Как передает ТАСС, он пришел в Батайский следственный отдел СК РФ по Ростовской области. Сейчас отец мальчиков дает показания.

Согласно информации следствия, 26 января мужчина со своими малолетними детьми 2011 и 2014 года рождения прибыл авиарейсом Хабаровск – Москва. Он умышленно оставил их одних, без помощи, в опасном для жизни и здоровья состоянии, уточнили в СК.

Мужчина оставил записку. В ней, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, он признался, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже. Было возбуждено уголовное дело.

Сейчас дети находятся в больнице. Их мать тоже нашли, она готова забрать мальчиков.

Семья жила в Комсомольске-на-Амуре. Родители развелись, мама не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. Министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова говорила, что дети в семье были желанными. Отец занимался ими, был требовательным.

В администрации Комсомольска-на-Амуре отметили, что педагоги не имели претензий к воспитанию и внешнему виду детей. Учителя и воспитатели утверждали, что дети воспитанные. Дважды на время отъезда мужчина определял их в центр социальной помощи семье и детям.

По словам учительницы, мама перестала обращать внимание на успехи детей с весны прошлого года. Общение шло через отца.

Мальчики не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как находящиеся в социально опасном положении. Старший посещал школу № 34, младший ходил в детский сад.