Стали известны подробности инцидента с брошенными отцом детьми в Шереметьево

Отец бросил двух сыновей в аэропорту "Шереметьево"

Дети, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, оказались из неблагополучной семьи. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что личность мужчины, бросившего в аэропорту двух малолетних сыновей, удалось установить.

"У найденных детей была обнаружена записка, где их отец объяснил свое поведение сложным финансовым положением. Как выяснилось, дети из неблагополучной семьи", – говорится в сообщении.

Сообщается, что в записке нерадивый родитель просит не разлучать детей и направить их на временное содержание в приют. Также он отметил, что заберет сыновей тогда, когда у него наладится финансовая ситуация.

Ранее стало известно о том, что мужчина, прилетевший с сыновьями из Хабаровска в Москву, оставил мальчиков возраста 5 и 8 лет в аэропорту и ушел. В настоящее время дети доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции.