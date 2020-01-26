СК инициировал проверку по факту оставления отцом детей в Шереметьево

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следственный комитет начал проверку по факту оставления отцом двух детей в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.

"Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – отметила он.

Марковская добавила, что исходя из результатов проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно о том, что мужчина бросил двух сыновей в терминале D аэропорта Шереметьево. Известно, что семья прилетела в Москву из Хабаровска, однако сразу после прибытия отец мальчиков оставил их одних. В вещах брошенных детей были обнаружены свидетельства о рождении и записку от отца.