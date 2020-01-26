Оставленных в Шереметьево детей доставили в медучреждение

Полиция разыскивает родственников оставленных в Шереметьево детей

Детей, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, доставили на осмотр в медицинское учреждение. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Отмечается, что в настоящий момент полиция разыскивает родственников мальчиков. Известно, что они прилетели в Москву из Хабаровска вместе с отцом, однако сразу по прибытии он их бросил.

У братьев возраста 5 и 8 лет нашли записку, где объяснялось, почему их оставили одних в аэропорту. Мужчина объяснил свой поступок тем, что у него возникло сложное финансовое положение.

По некоторым данным, семья мальчиков неблагополучная. Сам же отец в записке попросил не разлучать сыновей и определить их в приют, откуда он впоследствии их заберет, когда наладится его положение с финансами.

"Сотрудники аэропорта Шереметьево обеспечили мальчиков питанием сразу же и оказали необходимую ситуативную поддержку. После этого детей проводили в дежурную часть полиции для выяснения всех обстоятельств и определения дальнейших мер по оказанию помощи детям", – рассказали в дирекции по связям с общественностью воздушной гавани.

Позднее полицейские вывели детей из здания аэропорта для дальнейшей транспортировки в медучреждение. Отмечается, что после осмотра врачами мальчиков направят в приют.

Ранее СК инициировал проверку по факту оставления отцом детей в Шереметьево. Исходя из результатов проверки будет принято процессуальное решение.