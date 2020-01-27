Возбуждено дело после оставления отцом детей в Шереметьево

Фото: СК РФ

Уголовное дело возбуждено по факту оставления малолетних детей в опасности после того, как мужчина бросил своих сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба СК РФ.

26 января мужчина со своими малолетними детьми 2011 и 2014 года рождения прибыл авиарейсом сообщением Хабаровск – Москва. В Шереметьево он умышленно оставил детей одних, без помощи, в опасном для жизни и здоровья состоянии, уточняет следствие.

Установлены личности отца и матери, устанавливаются их родственники. По информации СК, отец детей 26 января вылетел рейсом в Ростов. Выясняются причины, по которым мужчина оставил сыновей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал трудоустроить отца мальчиков. Об этом он написал на своей официальной странице в Instagram.

Воробьев рассказал, что посетил детей. По его словам, они в отличном настроении.

"Готовятся к экскурсии в океанариум, потом зайдут ко мне. Ждем папу Виктора, работу ему найдем. Дети его очень любят", – добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 года рождения. В детском рюкзаке были обнаружены их свидетельства о рождении и записка, в которой объяснялось, почему их оставили одних.

Сейчас дети находятся в больнице. Не исключено, что они вернутся к матери.

Проверки начали транспортное управление Следственного комитета и Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Ситуацию на личном контроле держит глава Хабаровского края. Мать о ситуации ничего не знала.

Семья жила в Комсомольске-на-Амуре. Родители были в разводе, мама не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. О ней ничего не было известно с апреля прошлого года.

Министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова говорила, что дети в семье были желанными. Отец занимался ими, был требовательным.

В администрации Комсомольска-на-Амуре заявили, что семья получала предупреждения от органов за ненадлежащее воспитание. В 2017 году дети опрокинули на себя горячий чайник, получили ожоги, когда мать выходила в магазин.

Они не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как находящиеся в социально опасном положении. Старший мальчик посещал школу № 34, младший ходил в детский сад.

Дети уже попадали в учреждения социальной защиты, в частности на время работы мужчины вахтовым методом. После мальчиков возвращали.