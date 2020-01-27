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Правоохранители нашли мать брошенных в Шереметьево детей

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
происшествия

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Правоохранители нашли мать мальчиков, брошенных в аэропорту Шереметьево. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

По ее словам, мама ничего не знала о ситуации.

"Мама в семье не жила, но правоохранители быстро ее нашли. Сейчас с ней ведется работа, может быть, все разрешится лучшим образом", – цитирует Трегубенко "Интерфакс".

Пока никто из родственников не заявил о желании опекать детей. Возможно, они вернутся к матери.

Дети уже попадали в учреждения социальной защиты, в частности на время работы мужчины вахтовым методом. После мальчиков возвращали.

Сейчас дети находятся в больнице. Им оказывается всесторонняя помощь, в том числе психологическая, уточнила омбудсмен. Когда мальчики вернутся в Хабаровский край, с ними также будут работать психологи, добавила она.

Трегубенко подчеркнула, что ситуацию на личном контроле держит глава Хабаровского края.

После инцидента власти Хабаровского края усилят систему профилактики в семьях. Вопрос обсудят представители органов социальной защиты, Минобразования, администрации районов, комиссий по делам несовершеннолетних, психологи.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска, оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. В детском рюкзаке были обнаружены их свидетельства о рождении и записка, в которой объяснялось, почему их оставили одних.

Проверки начали транспортное управление Следственного комитета и Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Семья проживала в Комсомольске-на-Амуре. Родители были в разводе, мать не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. О ней ничего не было известно с апреля прошлого года.

Министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова говорила, что дети в семье были желанными. Отец занимался ими, был требовательным.

В администрации Комсомольска-на-Амуре заявили, что семья получала предупреждения от органов за ненадлежащее воспитание. В 2017 году рассматривался протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Дети опрокинули на себя горячий чайник, получили ожоги, когда мать выходила в магазин.

Они не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как находящиеся в социально опасном положении. Старший мальчик посещал школу № 34, младший ходил в детский сад.

Оставленных в Шереметьево детей доставили в медучреждение

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