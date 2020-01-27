Мать брошенных в Шереметьево детей готова забрать их

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Дети из Комсомольска-на-Амуре, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, могут вернуться к родной матери в ее новую семью, сообщает ТАСС. Решение будет принято органами опеки и попечительства.

В министерстве социальной защиты населения Хабаровского края окажут содействие в возвращении детей. На данный момент решаются организационные вопросы, связанные с перевозкой детей. Это может занять около трех дней.

Отмечается, что сама женщина за детьми полететь не сможет по состоянию здоровья – она беременна третьим ребенком. По данным регионального ведомства, новая семья матери благополучная. Также говорится, что женщина не знала о том, что детей увезли в другой город.

Полицейские нашли отца детей. По словам уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой, в ближайшее время будет информация, какие в отношении него будут меры.

Ранее сообщалось, что мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 года рождения. В детском рюкзаке были обнаружены их свидетельства о рождении и записка, в которой объяснялось, почему их оставили одних. Сейчас дети находятся в больнице.

Оставленных в Шереметьево детей доставили в медучреждение

Семья жила в Комсомольске-на-Амуре. Родители были в разводе, мама не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. О ней ничего не было известно с апреля прошлого года.

Министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова говорила, что дети в семье были желанными. Отец занимался ими, был требовательным.

В администрации Комсомольска-на-Амуре заявили, что семья получала предупреждения от органов за ненадлежащее воспитание. В 2017 году дети опрокинули на себя горячий чайник, получили ожоги, когда мать выходила в магазин.

Они не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как находящиеся в социально опасном положении. Старший мальчик посещал школу № 34, младший ходил в детский сад.

Дети уже попадали в учреждения социальной защиты, в частности на время работы мужчины вахтовым методом. После мальчиков возвращали

По факту оставления малолетних детей в опасности возбуждено уголовное дело.