Появилось видео допроса отца оставленных в Шереметьево детей

Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса отца оставленных в аэропорту Шереметьево детей.
Ранее мужчина пришел с повинной в Батайский следственный отдел СК РФ по Ростовской области.
По данным следствия, 26 января мужчина со своими малолетними детьми 2011 и 2014 года рождения прибыл авиарейсом Хабаровск – Москва. Он умышленно оставил их одних, без помощи, в опасном для жизни и здоровья состоянии, уточнили в СК.
Мужчина оставил записку. В ней, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, он признался, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже. Было возбуждено уголовное дело.
Сейчас дети находятся в больнице. Их мать тоже нашли, она готова забрать мальчиков.
Семья жила в Комсомольске-на-Амуре. Родители развелись, мама не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. Министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова говорила, что дети в семье были желанными. Отец занимался ими, был требовательным.
Старший посещал школу, младший ходил в детский сад. В администрации Комсомольска-на-Амуре отметили, что педагоги не имели претензий к воспитанию и внешнему виду детей. Учителя и воспитатели утверждали, что дети воспитанные. Дважды на время отъезда мужчина определял их в центр социальной помощи семье и детям.
Какая судьба ждет брошенных детей в аэропорту Шереметьево
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