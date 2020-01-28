Генпрокуратура РФ проверит работу с неблагополучными семьями

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Генпрокуратура России поручила прокурорам Подмосковья и Хабаровского края проверить работу органов профилактики безнадзорности детей в неблагополучных семьях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"Генеральная прокуратура РФ организовала проверку соблюдения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних требований законодательства при работе с неблагополучными семьями", – говорится в сообщении.

Как уточняется, особое внимание будет уделено организации и осуществлению профилактической работы с несовершеннолетними и семьями социального риска, соблюдению прав детей на помощь государства.

Поводом для проверок послужило обнаружение оставленных детей в аэропорту Шереметьево.

По данным следствия, 26 января мужчина со своими малолетними детьми 2011 и 2014 года рождения прибыл авиарейсом Хабаровск – Москва и оставил их одних. Отец также оставил записку, в которой признался, что временно не может заботиться о мальчиках из-за тяжелого финансового положения.

Было возбуждено уголовное дело. Сейчас дети находятся в больнице. Их мать тоже нашли, она готова забрать мальчиков к себе.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что пока рано говорить о сроках возвращения детей. Сначала нужно понять, как сложится судьба мальчиков и кто будет с ними рядом. Сейчас специалисты аппарата уполномоченного выезжают в регион для выяснения всех обстоятельств.

Известно, что семья жила в Комсомольске-на-Амуре. Родители развелись, мама не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. Министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова говорила, что дети в семье были желанными.

Мужчина, представившийся отцом оставленных в аэропорту детей, объяснил свой поступок. По его словам, он испугался, что не справится с воспитанием детей, поэтому решил оставить их в аэропорту в Москве.