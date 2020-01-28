Отец оставленных в аэропорту детей объяснил свой поступок

Мужчина, представившийся отцом оставленных в аэропорту Шереметьево детей, объяснил свой поступок. Видео с признанием опубликовал Следственный комитет России.
"Хотел бы попросить прощения у моих любимых сыновей. Простите меня, пожалуйста. Я вас очень люблю, вы единственное, что есть в моей жизни", – сказал мужчина.
По его словам, он испугался, что не справится с воспитанием детей, поэтому решил оставить их в аэропорту в Москве.
"Я знал, что вам не угрожает опасность. Я надеялся найти работу и вернуться за вами, чтобы дать вам ту жизнь, которой никогда не было у меня. Очень надеюсь, что мы скоро будем вместе", – подчеркнул отец.
Ранее он пришел с повинной в Батайский следственный отдел СК РФ по Ростовской области.
По данным следствия, 26 января мужчина со своими малолетними детьми 2011 и 2014 года рождения прибыл авиарейсом Хабаровск – Москва и оставил их одних. Отец также оставил записку, в которой признался, что временно не может заботиться о мальчиках из-за тяжелого финансового положения.
Было возбуждено уголовное дело. Сейчас дети находятся в больнице. Их мать тоже нашли, она готова забрать мальчиков.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что пока рано говорить о сроках возвращения детей. Сначала нужно понять, как сложится судьба мальчиков и кто будет с ними рядом. Сейчас специалисты аппарата уполномоченного выезжают в регион для выяснения всех обстоятельств.
Известно, что семья жила в Комсомольске-на-Амуре. Родители развелись, мама не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. Министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова говорила, что дети в семье были желанными.
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