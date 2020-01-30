Брошенных в Шереметьево детей отдадут бабушке

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что детей, оставленных в Шереметьево, передадут бабушке.

Кузнецова рассказала, что мать детей не сказала новому супругу о родных детях. Она называла их приемными, уточнили омбудсмен.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, оставил их одних в аэропорту. Было возбуждено уголовное дело. Позднее мужчина пришел к следователям с повинной и дал показания.

Детей поместили в социально-реабилитационный центр. С ними работают педагоги и психологи.

Анна Кузнецова навестила мальчиков. По ее словам, дети активны и чувствуют себя хорошо, они скучают по дому.

Родители детей в разводе, мама не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. Мужчина просил не отдавать сыновей ей.

В администрации Комсомольска-на-Амуре рассказали, что у учителей не было претензий к воспитанию и внешнему виду детей. Педагоги и воспитатели утверждали, что дети воспитанные.