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Общество

15:12 (обновлено 30.01.2020 15:30)

Брошенных в Шереметьево детей отдадут бабушке

общество

Фото: facebook.com/ombudswoman

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что детей, оставленных в Шереметьево, передадут бабушке.

Кузнецова рассказала, что мать детей не сказала новому супругу о родных детях. Она называла их приемными, уточнили омбудсмен.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, оставил их одних в аэропорту. Было возбуждено уголовное дело. Позднее мужчина пришел к следователям с повинной и дал показания.

Детей поместили в социально-реабилитационный центр. С ними работают педагоги и психологи.

Анна Кузнецова навестила мальчиков. По ее словам, дети активны и чувствуют себя хорошо, они скучают по дому.

Родители детей в разводе, мама не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. Мужчина просил не отдавать сыновей ей.

В администрации Комсомольска-на-Амуре рассказали, что у учителей не было претензий к воспитанию и внешнему виду детей. Педагоги и воспитатели утверждали, что дети воспитанные.

Оставленных в Шереметьево детей могут вернуть в родную семью

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