Оставленных в Шереметьево детей поместили в социально-реабилитационный центр

Фото: facebook.com/ombudswoman

Детей, которых отец оставил в столичном аэропорту Шереметьево, обследовали в больнице и поместили в социально-реабилитационный центр. Об этом говорится в сообщении Института уполномоченных по правам ребенка в РФ в Facebook.

"Вчера мальчиков выписали из больницы и перевели в социально-реабилитационный центр Московской области, сегодня с ними уже работают педагоги и психологи", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова навестила мальчиков в социальном центре.

"Дети чувствуют себя хорошо, они активны, немного возбужденные. Мы с ними играли, говорили о семье, они скучают по дому", – приводятся в сообщении слова Кузнецовой.

Отмечается, что на данный момент решается вопрос жизнеустройства детей.

"Важно сделать все, чтобы дети оказались в заботливой, любящей семье и как можно скорее", – подчеркнула Кузнецова.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 года рождения, оставил их одних в аэропорту. Следователи установили личности родителей детей. После того как отец оставил детей, он улетел в Ростов-на-Дону.

Было возбуждено уголовное дело. Позднее мужчина пришел к следователям с повинной и дал показания.

Мать заявила, что готова забрать мальчиков. В то же время сообщалось, что родители в разводе и она не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. Мужчина просил не отдавать сыновей матери.

Генпрокуратура поручила прокурорам Московской области и Хабаровского края проверить работу органов профилактики безнадзорности детей с неблагополучными семьями. Свою проверку органов системы профилактики также проведут специалисты аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

В администрации Комсомольска-на-Амуре рассказали, что у учителей не было претензий к воспитанию и внешнему виду детей. Педагоги и воспитатели утверждали, что дети воспитанные.

Учительница отмечала, что общение шло через отца. Мама же, по ее словам, не обращала внимание на успехи детей с прошлой весны.